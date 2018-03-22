РИАМО - 22 мар. Открытие участка Люблинско-Дмитровской линии метро состоялось в четверг на севере Москвы, станция метро «Селигерская» стала юбилейной 215-ой из построенных и запущенных в столице, сообщил РИАМО в четверг генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков.

Церемония открытия нового участка Люблинско-Дмитровской линии состоялась в Московском метрополитене в четверг. В мероприятии приняли участие мэр столицы Сергей Собянин, гендиректор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков, руководство и сотрудники московского метрополитена, а также жители близлежащих районов.

«Открытие трех новых станций метро («Окружная», «Верхние Лихоборы», «Селигерская» - ред.) - долгожданное событие не только для жителей Бескудниковского района Москвы, но и для метростроевцев, которые вели проходческие работы в тяжелейших гидрогеологических условиях. Этот участок надолго останется не только в истории метростроения, но уверен, что и метрополитена», - сказал Жуков.

По его словам, одна из станций - «Селигерская», которая на сегодняшний день замыкает линию, стала еще и символичной для столичной подземки - 215-ой по счету. Примечательно, что именно «Мосметростроем» несколько лет назад была запущена еще одна юбилейная станция - «Саларьево». Она стала 200-й.

Как уточняется в пресс-материалах к церемонии открытия, за 7 лет в Москве открыто 64 новых станции метро, восемь из них - за два последних месяца.

Ранее заммэра Москвы Марат Хуснуллин сообщил, что пользоваться тремя новыми станциями будут ежедневно порядка 150 тысяч пассажиров. При этом станция «Петровско-Разумовская» разгрузится в среднем на 20-30%, а станция Московского центрального кольца (МЦК) «Окружная» – на 40%.