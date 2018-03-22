РИАМО - 22 мар. Новый участок Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена, включающий станции «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская», открыли на севере Москвы, передает в среду корреспондент РИАМО.

Церемония открытия состоялась на платформе станции «Селигерская». Входы в вестибюли данных станций выполнены из стекла и металлического каркаса. На стенах коридоров, ведущих к кассам и турникетам, размещены фотографии строительства данной станции. В церемонии запуска движения по новому участку «салатовой» линии метро приняли участие мэр столицы Сергей Собянин, гендиректор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков, руководство и сотрудники московского метрополитена, а также жители близлежащих районов.

«Поздравляю с открытием новых станций, Москва получила новый радиус метро от «Марьина роща» до «Селигерская» - продление Люблинско-Дмитровской линии, семь станций, 12 километров. Очень тяжелая была проходка. <…> Тем не менее, шаг за шагом, станцию за станцией мы реализовали этот сложнейший проект. Дальше пойдем до «Лианозово» и до поселка «Северный». Данный проект продолжается», - сказал Собянин.

По его словам, благодаря введению в эксплуатацию новых станций метро 450 тысяч москвичей получили метро в шаговой доступности.

«Также хочу поблагодарить строителей, они героически преодолели все трудности и линию построили!» - добавил Собянин.

Традиционно мэр соединил рукописной линией на карте-схеме столичной подземки новые станции Люблинско-Дмитровской линии с действующими.

Первые пассажиры нового участка Люблинско-Дмитровской линии метро отправились в центр города на ретросоставе из четырех вагонов желто-болотного цвета с маркировкой «1031».

Как уточняется в пресс-материалах к церемонии открытия, за 7 лет в Москве открыто 64 новых станции метро, восемь из них - за два последних месяца.

Ранее заммэра Москвы Марат Хуснуллин сообщил, что пользоваться тремя новыми станциями будут ежедневно порядка 150 тысяч пассажиров. При этом станция «Петровско-Разумовская» разгрузится в среднем на 20-30%, а станция Московского центрального кольца (МЦК) «Окружная» – на 40%.