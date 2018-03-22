РИАМО - 22 мар. Уголовное дело возбудили в Москве по факту нападения неизвестного на аптеку, он украл деньги из кассы и личные вещи фармацевта, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, в полицию поступило сообщение об ограблении аптеки на Кутузовском проспекте.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 20 марта в 21:52 в аптеку по указанному адресу вошел неизвестный в медицинской маске, угрожая походим на пистолет предметом фармацевту, открыто похитил из кассы деньги, а также открыто похитил принадлежащий женщине телефон сотовой связи, скрылся», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что общий материальный ущерб составил около 21,1 тысячи рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.