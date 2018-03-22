РИАМО – 22 мар. Директор по информационной безопасности Twitter Майкл Коатс объявил о том, что решил уйти из компании, сообщает в четверг Газета.ru.

«Twitter был потрясающим путешествием, но как я говорил несколько недель назад, мое время подошло к концу. Уходя, я уверен, что после меня останется отличная команда, которая обеспечит безопасность», - написал Коатс в социальной сети.

Ранее Twitter намеревался также ввести запрет на рекламу криптовалют и ICO на своей платформе.