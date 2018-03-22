РИАМО - 22 мар. Возгорание потушили в здании швейной фабрики в подмосковных Луховицах, на месте работали более 40 пожарных, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Сообщение о пожаре в строении по адресу: городской округ Луховицы, улица Советская, дом 3а, поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 09:40 в четверг.
«В 10:05 – локализация. В 10:10 – ликвидация открытого горения. В 10:20 – ликвидация пожара», - отмечается в сообщении.
К тушению пожара привлекли 12 единиц техники и 44 человека, из них от МЧС 11 человек и три единицы техники.
Согласно открытым данным, по указанному адресу находится швейная фабрика.
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