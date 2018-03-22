РИАМО - 22 мар. В подмосковном городском округе Люберцы задержали мужчину, который против воли удерживал почти месяц в доме женщину и насиловал ее, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«Следственным отделом по городе Люберцы ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), пунктом «б» части 2 статьи 131 УК РФ (изнасилование) и пунктом «б» части 2 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Подозреваемый задержан», - говорится в сообщении.

По данным следствия, с 12 февраля по 19 марта 2018 года подозреваемый в одном из частных домов, расположенных в поселении Малаховка Люберцы против воли удерживал 30-летнюю женщину, лишив свободы передвижения и общения, подвергая ее при этом сексуальному насилию.

19 марта потерпевшей удалось позвонить на горячую линию службы «112», и сообщить о совершенных в отношении нее преступлениях. После поступившего звонка на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа и подозреваемый был задержан.

«В ходе допроса подозреваемый дал следователю признательные показания, сообщив, что обманным путем заманил к себе в дом ранее знакомую девушку, под предлогом уборки в доме за денежное вознаграждение», - уточняется в материале.

К настоящему времени допрошено ряд лиц, назначено несколько экспертиз, продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Судом по ходатайству следствия будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.