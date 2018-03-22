РИАМО (КОРОЛЕВ) – 22 мар. В подмосковном Королеве до конца 2018 года отремонтируют 94 дороги, это в 10 раз больше, чем в прошлом году, написал глава города Александр Ходырев в своем аккаунте в Instagram.

Общая площадь ремонта автомобильных дорог в этом году составит порядка 352 тысяч квадратных метров, протяженность – более 51 километра.

«Ежегодно проводим масштабную работу по ремонту автомобильных дорог. В этом году, по сравнению с прошлым, план увеличили в 10 раз – отремонтируем 94 дороги», – написал Ходырев.

В центральной части наукограда планируется отремонтировать 48 дорог, в микрорайоне Болшево – 14, в микрорайоне Текстильщик – 12 дорог, и 11 дорог в микрорайоне Юбилейный, а также девять дорог будет отремонтировано в Первомайском.