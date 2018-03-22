РИАМО - 22 мар. Сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров вышли на дежурство около станций «Выхино», «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники» и предупреждают пассажиров о предстоящем закрытии участка Таганско-Краснопреснеской линии, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Московский Метрополитен».

С 24 по 30 марта для строительства новой линии метро будут закрыты станции «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект». Поезда будут курсировать только до станции «Выхино». В обычном режиме Московский метрополитен возобновит работу в субботу, 31 марта.

«С помощью громкоговорителей они предупреждают пассажиров о предстоящем закрытии участка Таганско-Краснопреснеской линии от «Котельников» до «Выхино», раздают информационные листовки и рассказывают о бесплатных компенсационных маршрутах, которые будут запущены на этот период», - говорится в сообщении.

Также сотрудники разъясняют пассажирам, где можно будет найти остановки компенсационных автобусов и помогают продумать оптимальный маршрут на это время.

Временное закрытие трех станций связано с проходкой перегонного тоннеля Кожуховской линии под действующим перегоном «Выхино» – «Лермонтовский проспект».

Новая Кожуховская линия метро пройдет от станции «Нижегородская» до станции «Некрасовка» через семь районов Москвы: Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Некрасовка, Текстильщики, Кузьминки, а также через подмосковные Люберцы. Новая линия существенно разгрузит Таганско-Краснопресненскую и Калининскую линии метро.