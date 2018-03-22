РИАМО (БАЛАШИХА) – 22 мар. Спортсмены из подмосковной Балашихи заняли третье место в общекомандном зачете на первенстве Московской области по плаванию, соревнования проводились в Раменском, сообщается на странице физкультурно-оздоровительного комплекса «Метеор» в соцсети «ВКонтакте».

«С 17 по 20 марта в Раменском проводилось первенство Московской области по плаванию. В нем приняли участие сборные команды из 37 городов. Команда нашего города заняла третье место в общекомандном зачете», – говорится в сообщении.

В соревнованиях приняли участие пловцы из спортивной школы «Метеор» и спорткомплекса «Орион». Четыре спортсмена из Балашихи стали призерами и победителями.