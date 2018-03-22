РИАМО - 22 мар. Московская область стала первой среди субъектов России по производству грибов, сообщил РИАМО в четверг министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Конференция «Ключевые вопросы развития и государственной поддержки промышленного производства культивируемых грибов в России» проходит в четверг в здании министерства сельского хозяйства России. Всего в ней планируют принять участие 80 человек: представители Госдумы, Совета Федерации, руководители и специалисты грибоводческих предприятий, иностранных и отечественных производителей субстратов и компоста, мицелия, оборудования, систем туманообразования и увлажнения для промышленного производства грибов, периодических изданий.

«Московская область заняла первое место в рейтинге субъектов по производству грибов в России», - сказал Разин.

Ранее он сообщил, что в 2018 году планируются к реализации инвестиционные проекты – две фермы по выращиванию грибов. ООО «Агро-Регион» планирует строительство комплекса по производству грибов мощностью 12,4 тысячи тонн, объем инвестиций - 1,2 миллиарда рублей. Также ООО «Агро-Регион» намерено построить компостный завод мощностью 37 тысяч тонн компоста в год, объем инвестиций - 1 миллиард рублей. Общее количество рабочих мест - около 800.