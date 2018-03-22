РИАМО - 22 мар. Сотрудники полиции задержали в Москве мужчину, который подозревается в жестоком избиении сожительницы, пострадавшая скончалась, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, в полицию поступило сообщение из больницы о том, что к ним с 5-й Парковой улицы доставили женщину с тупой травмой живота. Было установлено, что травму она получила от сожителя.

«Позже из медучреждения поступила телефонограмма о том, что женщина скончалась. В 16:20 сотрудниками полиции по адресу: улица 5-я Парковая, 56, задержан мужчина, который изобличен в совершении указанного преступления», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что по данному факту возбуждено уголовное дело.