РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 22 мар. Жители подмосковного Дзержинского пожаловались в соцсетях на то, что второй день из крана течет вода коричневого цвета, об этом они написали в группе «Подслушано в Дзержинском» в «ВКонтакте».

Кроме того, к посту они прикрепили соответствующие фото.

«Что происходит второй день на Угрешской в доме №26А? Ни помыться, ни поесть, ни приготовить, ни постирать. И объявления не висит никакого. На Томилинской было так же», – написали жители.

По информации управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта муниципалитета, 20 марта случилась авария на ВЗУ-3 – лопнула задвижка на входе в город. Однако водоснабжение было восстановлено. Сейчас идет промывка сетей водоснабжения.