РИАМО – 22 мар. Редакция издательского дома «Коммерсант», телеканал «Дождь», а также радио «Эхо Москвы» отозвали своих журналистов из Госдумы после решения комиссии по этике в отношении депутата Леонида Слуцкого.

Накануне глава комиссии Государственной думы по вопросам депутатской этики Отари Аршба сообщил, что нарушений не выявили в поведении Слуцкого, которого обвинили в домогательствах к журналисткам.

«Надеемся, что в этой истории не поставлена точка. Но со своей стороны ставим точку во взаимоотношениях с депутатом Слуцким в качестве ньюсмейкера и с комиссией по этике, поскольку придерживаемся иных этических взглядов», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания «Коммерсант».

На официальных сайтах и других каналах ряда СМИ также сообщили о приостановке сотрудничества с Государственной думой. В Их число попали РБК, «Эхо Москвы» и «Дождь».

«Эхо Москвы» солидарно с редакциями РБК, «Коммерсанта» и «Дождя» и призывает другие редакции к солидарности с журналистами», - сообщается в Telegram-канале радио.