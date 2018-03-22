РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 22 мар. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий предложил жителям городского округа писать свои замечания по качеству очистки кровли от снега и наледи на его личную почту, написал Ружицкий на своей официальной странице в Instagram.

«Если у вас есть замечания или пожелания по зимнему содержанию крыш, оставляйте комментарии под этим постом или отправляйте их на личную почту: glava@lubreg.ru», – написал Ружицкий.

Он уточнил, что очистке кровель от снега и наледи уделяется особое внимание. Для содержания кровель многоквартирных домов городского округа Люберцы силами УК, ТСЖ и ЖСК сформированы 73 бригады (267 человек).