РИАМО - 22 мар. Суммарный турпоток в РФ в 2017 году впервые превысил 81 миллион человек, это рекордное значение за всю историю Российской Федерации, при этом самыми популярными регионами стали Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург, пишет в четверг газета «Известия».

«В 2017 году турпоездки по стране совершили более 81 миллиона человек. Речь и о россиянах, и об иностранцах. Это рекорд как минимум с 2010 года — суммарный турпоток с тех пор вырос на 20%, а внутренний — на 85%. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Ростуризма», - говорится в статье.

Как отмечает издание, большая часть путешественников — россияне, 69,7% от всех отдыхающих в прошлом году. Внутренний турпоток составил 56,5 миллионов человек. Иностранных путешественников меньше — 24,5 миллиона. Въездной турпоток в последние годы растет медленно, но стабильно.

«Чаще всего и российские, и иностранные путешественники в прошлом году посещали Москву (21,5 миллионов туристов в 2017 году), Краснодарский край (16 миллионов), Санкт-Петербург (7,5 миллионов), Крым (5,4 миллиона), Татарстан (3,1 миллиона)», - подчеркивается в материале.

У иностранцев, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, большой интерес в 2017 году вызывали города Золотого кольца России.

Кроме того, по данным газеты, увеличился турпоток и в регионах, ранее не отличавшихся популярностью у путешественников, — Чечне, Адыгее. Этому способствовала реализация федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации», считают чиновники.

«С 2014 года в Чеченской Республике количество туристов и экскурсантов приросло на 249%, в Республике Адыгея — на 32%, в Алтайском крае — на 29,6%, в Татарстане — на 24%, в Ярославской области — на 12,5%», - добавляется в статье.

По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России Дмитрия Горина, поездки по России стали популярны после изменений курса валют в 2014 году, и бизнес сориентировался, начав предлагать выгодные пакеты как нашим путешественникам, так и иностранцам.

«Главное преимущество путешествий по России — в цене. Они обходятся в 1,5-2 раза дешевле средней поездки за рубеж. Рост турпотока увеличил вклад отрасли в российский ВВП с 1,5% в 2014 году до 3,4% в 2017 году», - добавил эксперт.

При этом в минувшем году Россия вошла в пятерку мировых лидеров ко количеству запросов от иностранных путешественников и в десятку — по прибытиям, отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

По его словам, чаще всего в Россию по пакетным турам приезжали граждане Китая, Германии и США. Рост показал турпоток из Канады (+36%), Индии (+23%), Ирана (+12%) и Франции (+9,4%). Также благодаря безвизовому режиму выросло число туристов из Южной Кореи (+64,5%).

По мнению Барзыкина, в стране нужно развивать круизный, экологический, горный и экстремальный туризм.

Ранее в интервью газете глава Ростуризма Олег Сафонов сообщил, что с 2000 по 2017 год путешественников, приезжающих в страну из-за рубежа, стало больше на 123%. К 2022 году въездной турпоток увеличится еще на 20-25%.