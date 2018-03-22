РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 мар. В подмосковном Подольске в деревне Докукино в четверг утром загорелось дачное строение, около 10:00 пожар локализовали, пострадавших нет, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

«В деревне Докукино около 10:00 пожарные локализовали возгорание в дачном строении. По предварительным данным, пострадавших нет», – сказал сотрудник.

По его словам, были предприняты все необходимые меры для того, чтобы огонь не распространился на соседние строения.