РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 мар. Жители подмосковного Подольска 8 апреля смогут бесплатно посмотреть мультфильм «Смывайся» в доме культуры имени Карла Маркса, сообщается на сайте ДК.

«В доме культуры имени Карла Маркса в Подольске 8 апреля состоится показ мультфильма «Смывайся», вышедшего в прокат в 2006 году. В центре картины будет домашняя крыса Родди, который ведет беззаботную жизнь в пентхаусе. Однако его спокойствие нарушает канализационная особь, попавшая в дом вместе с отходами. Главный герой, желая избавиться от гостя, попытался его смыть, но в результате сам попал в канализацию», – говорится в сообщении.

Показ состоится в 12:00 и будет проходить по адресу: улица Большая Зеленовская, дом №50. Посмотреть смогут все желающие бесплатно.