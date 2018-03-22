РИАМО – 22 мар. Выставка самого масштабного фотоисследования страны Best of Russia открылась в центре современного искусства «Винзавод», передает в четверг РЕН ТВ.

«В воздухе запахло весной. Но это не только название этой работы - победителя конкурса, для любителей фотографии весна - это еще и время, когда открывается ежегодная выставка Best of Russia. Центральные темы этого года: «Люди. События. Повседневная жизнь», в специальном разделе - «Юбилеи». На этом стенде 17 фотографий - круглые даты, которые страна отмечала в этом году», - говорится в сообщении.

100-летие Октябрьской революции, 60 лет отечественной космонавтики. Тут даже запечатлен день рождения Филиппа Киркорова с сольного концерта в Кремле. Здесь же фото тех, кто привык оставаться за кадром – портрет 90-летней Аллы Левушкиной – старейшего хирурга России. И на каждой фотографии - судьбы.

Жизнь в кадре – это главный критерий отбора работ. Технически хорошую фотографию сегодня несложно сделать и на камеру смартфона, такие работы тоже принимают в конкурсе, но вот победителя отличает талант.

«Здесь есть работы, которые сняты непрофессиональными фотографами, и таких здесь большинство, но это показывает то, как богат наш народ, и как много они видят интересного в свой повседневной жизни», - сказал руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Best of Russia – это на самом деле история большой любви – и организаторов, и фотографов – к своему делу, стране и человеку. Именно этот проект напомнил еще раз – «красота в глазах смотрящего», а это касается и автора, и зрителя.