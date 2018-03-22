РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 22 мар. В четверг утром маршрутное такси столкнулось с иномаркой на улице Строителей в подмосковных Люберцах, при столкновении никто не пострадал, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Авария произошла около 8:15 возле дома №15 на улице Строителей городского округа Люберцы. Маршрутное такси №373 столкнулось с автомобилем KIA.

Маршрутное такси было пустым, без пассажиров. При столкновении никто не пострадал.

После аварии на улице Строителей образовался затор, однако на данный момент, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», дороги уже свободны.