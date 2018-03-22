РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 мар. В Подольске на Старосимферопольском шоссе грузовик сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, сообщил в четверг «РИАМО в Подольске» сотрудник 8 батальона ДПС.

По предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 21 марта на 50 километре автодороги Старосимферопольского шоссе в Подольске.

«Водитель грузовика Scania, двигаясь со стороны Чехова в Подольск, совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход – женщина 1982 года рождения – получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована в больницу горокруга», – сказал сотрудник.

В настоящее время по факту данного ДТП сотрудниками ГИБДД проводится проверка, по результатам которой будут установлены причины произошедшего.