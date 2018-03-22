РИАМО - 22 мар. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыграет среди своих подписчиков в социальной сети «ВКонтакте» три пары билетов на спектакль Театра Луны «Рубиновый вторник».

«Отдаем три пары билетов на спектакль Театра Луны «Рубиновый вторник» (в основе спектакля - известная пьеса «Полет над кукушкиным гнездом»)», - отмечается в сообщении, опубликованном в группе «РИАМО в Москве».

Чтобы принять участие в конкурсе нужно сделать репост конкурсного сообщения. Итоги будут подведены 29 марта.

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