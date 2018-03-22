РИАМО - 22 мар. Порядка 2 тысяч волонтеров будут работать на столичных железнодорожных вокзалах в дни проведения чемпионата мира по футболу, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы дирекции железнодорожных вокзалов.

«Только в Москве на всех вокзалах будут работать 2 тысячи волонтеров, они будут помогать маломобильным группам граждан. Волонтеры со знанием английского языка, если что смогут перевести», - сказал собеседник агентства.

По его словам, на вокзалах будут раздавать буклеты с информацией, как себя вести в чрезвычайных ситуациях.

«Дополнительно у нас два вида информирования, мы уже отправили инструкцию в дипмиссии. И на вокзалах в дни соревнований будут буклеты, пиктограммы, куда идти, что делать, в частности, в экстренных ситуациях», - уточнил собеседник агентства.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».