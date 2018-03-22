РИАМО – 22 мар. В Москве по подозрению в мошенничестве задержали бывшего депутата Государственной думы IV и V созывов Вадима Варшавского, сообщает в четверг РИА Новости.

Как сообщила агентству официальный представитель МВД России Ирина Волк, Варшавского подозревают в хищении 2,5 миллиардов рублей из банка «Петрокоммерц».

«По данным полиции, Варшавский вместе с соучастниками разработал план хищения денег из банка, у которого в 2015 году отозвали лицензию», - говорится в сообщении.