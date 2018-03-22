РИАМО - 22 мар. Почти 50 тысяч человек могут принять участие в весеннем московском велопараде, который пройдет в столице 20 мая, сообщил РИАМО куратор проекта Let's bike it! Владимир Кумов.

«Около 50 тысяч участников ожидается в этом году на московском велопараде. В том году было 40 тысяч участников, а в предыдущие годы было 30, 23 и 16 тысяч участников. В предыдущие годы количество участников росло, и я думаю, что в этом году тоже увеличится», - сказал Кумов.

Он отметил, что сбор участников начнется с 11:00 на проспекте Академика Сахарова, а старт велопараду будет дан в 12:00.

Велопарад будет проводиться по всей стороне Садового кольца. Средняя скорость велосипедистов не будет превышать 14 километров в час и обгонять участников парада запрещено. Основная цель гонки – развитие и популяризация движения любителей велосипедного спорта, укрепление здоровья и приобщение к велодвижению.