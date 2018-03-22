РИАМО - 22 мар. Землю, на которой планировалось построить жилой квартал «Кутузовская миля» ныне «Триумфальный» на Кутузовском проспекте в Москве, планируют передать под реализацию городских программ, включая программу реновации, пишет в четверг газета «Ведомости».

«В этом районе несколько кварталов подпали под программу реновациии, поэтому на территории «Триумфального» будут построены объекты для переселения жителей из сносимых домов», - говорится в статье.

Контракт с инвестором комплекса – ЗАО «ФЦСР», по словам собеседников «Ведомостей», расторгнут. Это подтверждает и представитель столичного департамента экономической политики.

«Из решения Арбитражного суда Москвы следует, что город в одностороннем порядке отказался от исполнения инвестдоговора с ФЦСР летом 2017 года. Компания пыталась оспорить это решение через суд, но и первая (в ноябре 2017 года), и апелляционная (в марте 2018 года) инстанции иск застройщика отклонили», - уточняется в материале.

По словам гендиректор АО «УК «Управление» Максима Кретова, которое управляет ФСЦР (ее основным владельцем считается экс-супруга главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина Марина), информация о включении проекта в программу реновации не соответствует действительности. Данная территория не входит в реестр площадок, утвержденных для реализации программы реновации.

К тому же, он подчеркнул, что проект в целом получил одобрение городских властей, которые «не заинтересованы в типовой застройке этой уникальной территории, поэтому компания намерена и далее заниматься развитием проекта в полном объеме. Он уверяет, что инвестконтракт является действующим.

«Кутузовская миля» – один самых скандальных долгостроев Москвы. ЗАО «ФЦСР» получило право на реконструкцию двух кварталов в районе Фили-Давыдково еще в 2002 году. Спустя три года инвестором проекта стала аффилированная с Mirax Group Сергея Полонского фирма «Аванта». В 2009 году строительство проекта было заморожено из-за финансового кризиса, а ФЦСР в одностороннем порядке расторгла инвестдоговор с «Авантой». Это вылилось в долгие судебные разбирательства, а также в уголовное преследование самого Полонского.