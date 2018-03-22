РИАМО – 22 мар. Повышение ставки НДФЛ до 15% обсудили в правительстве России, окончательное решение будет принято позже, передает в четверг газета «Ведомости».

«На одном из первых после выборов совещаний у премьера Дмитрия Медведева обсуждалось изменение налогов. <…> Обсуждалось повышение ставки НДФЛ на 2 процентных пункта до 15% с введением необлагаемого минимума. Прошлой осенью на совещаниях в правительстве уже анализировались последствия повышения НДФЛ до 15–16% и введение такого минимума. Решение окончательно не принято, предупреждает один источник. Другой говорит, что «консенсус достигнут», - пишет газета.

Как отметила пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова, в правительстве обсуждаются разные меры, но все они пока только предложения. Решения будут приняты позже.

Минфин к совещанию готовил свои старые предложения – провести два налоговых маневра: для нефтяников (обнулить экспортную пошлину при повышении НДПИ) и для всей экономики (снизить страховые взносы до 22% в обмен на рост НДС до тех же 22%). Маневры пока не поддержаны.

Также обсуждались введение торгового сбора с оборота (близок к налогу с продаж) и отмена льготной ставки НДС в 10% (распространяется на продовольствие, товары для детей и лекарства). К 2020 году потери от этой льготы достигнут 600 миллиардов рублей. Но выгоду из нее извлекают не столько бедные семьи, сколько производители, нужно сделать соцподдержку в целом более адресной.

«Минфин хочет снизить слишком высокую нагрузку на труд: это должно по его замыслу способствовать выходу бизнеса из тени, что приведет к росту доходов бюджета. Маневр увеличил бы их в 2019–2020 годах почти на 450 миллиардов рублей. Бизнес к маневру относился по-разному, но в большей степени поддерживал его проведение при введении налога с продаж: заложить повышение НДС в цены при падающих доходах населения сложно», - добавляется в материале.