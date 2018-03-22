РИАМО - 22 мар. В министерство потребительского рынка и услуг Подмосковья с начала года было направлено 11 заявлений на организацию розничных рынков в Подмосковье, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

«На данный момент в адрес министерства потребительского рынка и услуг Московской области поступило 11 заявлений на выдачу разрешений на право организации розничных рынков на территории Московской области», - сказал глава регионального министерства Владимир Посаженников.

Он отметил, что министерство потребительского рынка и услуг Московской области осуществляет предоставление госуслуги по выдаче разрешения на право организации розничного рынка в муниципалитетах региона.

По словам министра, обеспечение жителей услугами торговли и общественного питания относятся к вопросам местного значения муниципальных образований.

«Определение мест по размещению розничных рынков и площадок для проведения розничных ярмарок является прерогативой органов местного самоуправления», - добавил Посаженников.