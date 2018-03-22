РИАМО - 22 мар. Автобусы коммерческих перевозчиков перевезли в Москве с начала 2018 года порядка 52 миллионов человек, сообщил РИАМО заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

«Почти 52 миллиона человек воспользовались автобусами коммерческих перевозчиков с начала года. Из них почти 20 миллионов - это пассажиры льготных категорий, которые оплачивают проезд социальными картами», - сказал Ликсутов.

Он подчеркнул, что после начала работы коммерческих автобусов по городским стандартам весь транспорт Москвы стал доступен для льготного проезда москвичей. Сотрудники ГКУ «Организатор перевозок» проводят ежедневный мониторинг маршрутов и корректируют их по запросам пассажиров: улучшают расписание, сокращают интервалы движения за счет ввода дополнительных рейсов.

«С начала работы автобусов по новой модели более чем на 150 маршрутах введены изменения: добавлены остановки, скорректированы трассы следования, добавлено количество рейсов. работу каждого маршрута контролирует штаб, в который входят представители всех городских перевозчиков, а также специалисты по проектированию и развитию маршрутной сети из ГУП «МосгортрансНИИпроект», - добавил Ликсутов.

Ранее заммэра сообщил, что разыграны конкурсы на обслуживание пяти новых маршрутов в Москве. Маршруты №№ 333, 580, 551к, 456к и 324 заработают в начале сентября. Их будут обслуживать частные компании «Транспорт 21 век» и «Гортакси». По остальным 24 маршрутам конкурсы объявлены, но еще не проведены. Часть из них будут курсировать до социальных объектов - поликлиник и центров госуслуг.

Кроме того, еще 13 маршрутов появятся в ТиНАО - они будут перевозить пассажиров до железнодорожных станций и станций метро. Остальные маршруты создадут для жителей дополнительные транспортные связи. Согласно контрактам, на 29 новых маршрутах будут работать 197 автобусов (145 большого, 18 среднего и 34 малого класса).