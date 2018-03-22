РИАМО - 22 мар. В выходные в Москве и в Подмосковье ожидается солнечная, но холодная погода, температура воздуха ночью опустится до минус 13 градусов, сообщил РИАМО в четверг сотрудник Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«На сегодня прогнозируется переменная облачность. По юго-востоку области может быть небольшой где-то снег. Днем завтра небольшие осадки потому, что температура плюсовая днем, возможен снег, мокрый снег, может быть снег с дождем, но небольшой. Ночные температуры минус 6 – минус 8 градусов, по области может быть до минус 11 градусов. На субботу минус 5 – минус 10 градусов, в воскресенье минус 8 – минус 13 градусов», - сказал Цыганков.

Он отметил, что ожидается ветер северного, северо-западного направления, а в воскресенье будет дуть юго-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.

«Днем сегодня будет от минус 2 до плюс 2 градусов за счет солнышка. Завтра тоже от минус 2 градусов по области, до плюс 3 градусов в Москве. В субботу ожидается такая же температура. В воскресенье от минус 1 до плюс 4 градусов», - добавил Цыганов.

В заключении Цыганов сказал, что холодная погода сохраняется в Москве и в Подмосковье из-за большого количества снега с ветром, но в эти в выходные будет радовать солнечная погода.