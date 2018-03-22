РИАМО - 22 мар. Коммунальная служба продолжает работать на месте обрушения здания на Трубной улице в Москве, движение на данном участке также до сих пор перекрыто, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

Вечером 21 марта произошло частичное обрушение части фасада и части кровли на общей площади около 80 квадратных метров в трехэтажном выселенном, ветхом здании по адресу: улица Трубная, дом 31.

«В связи с обрушением здания на Трубной улице до сих пор перекрыто движение. На месте работает коммунальная служба», - говорится в сообщении.

Автомобилистам рекомендуем объезжать зону инцидента через Цветной бульвар, через Ананьевский переулок и далее по прилегающим улицам и переулкам.

Как ранее сообщил представитель пресс-службы префектуры Центрального административного округа столицы, здание 1896 года постройки, трехэтажное, общая площадь 436 квадратных метров.