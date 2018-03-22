РИАМО - 22 мар. Проверку проводят в Москве по факту стрельбы на МКАД, где неизвестные несколько раз выстрелили в иномарку, ранив водителя в ногу, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, 21 марта в 19:26 на службу «02» поступило сообщение об огнестрельном ранении по адресу: МКАД, 27 километр (внешняя сторона).

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что мужчина, управляя автомобилем Land Rover Range Rover по адресу: МКАД, 27 километр, не доезжая около 500 метров до поворота на город Видное Московской области, услышал хлопки, после чего увидел повреждения в двери своей машине и почувствовав боль в ноге, обнаружил у себя ранение похожее на огнестрельное», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что водитель обратился в медучреждение с диагнозом: огнестрельное ранение левого бедра. По данному факту проводится проверка.