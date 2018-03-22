РИАМО - 22 мар. Полицейские задержали в подмосковном городском округе Люберцы двоих мужчин, которые подозреваются в серии разбойных нападений, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленники в медицинских масках ворвались в помещение аптеки, расположенной на улице Инициативная, незаконно проникли в подсобное помещение и похитили из кассового аппарата денежные средства. Затем правонарушители связали веревкой руки фармацевту, сорвали с нее золотые украшения и скрылись с места преступления» – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, изучив записи видеонаблюдения, сотрудниками уголовного розыска подозреваемые были установлены и задержаны по месту проживания в деревне Марусино. Подозреваемые пояснили, что похищенные ювелирные украшения продали на местном рынке, а вырученные деньги потратили на личные нужды.

Кроме того, полицейскими установлено, что один из задержанных уже совершал аналогичное преступление по указанному адресу.

«По данным фактам следственным управлением МУ МВД возбуждены уголовные дела по статье 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - добавляется в сообщении.