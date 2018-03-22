РИАМО - 22 мар. Пожарные ликвидировали возгорание в квартире на Загородном шоссе в Москве, в результате пожара есть пострадавшие, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

В четверг утром в оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Загородное шоссе, дом 10, корпус 10.

«По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений происходило загорание личных вещей и мебели на площади около 15 квадратных метров в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома. <…> К сожалению, в результате пожара пострадали люди», - говорится в сообщении.

Принятыми мерами в 07:57 пожар был ликвидирован.