РИАМО – 22 мар. В Подмосковье на всех автовокзалах и автостанциях в 2018 году отремонтируют комнаты матери и ребенка, а также комнаты отдыха водителей и кондукторов, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУП «Мострансавто».

«В этом году на всех автовокзалах и автостанциях ГУП Московской области «Мострансавто» (25 автостанций и 19 автовокзалов) будет проведен ремонт помещений для отдыха водителей и кондукторов, а также комнат матери и ребенка. Также в них будет заменена необходимая бытовая техника и мебель», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что ремонт уже провели на автовокзалах в Мытищах и Фрязине. Кроме этого, отремонтировать планируется фасады зданий всех автовокзалов и автостанций,

«Еще один блок работ, запланированный совместно с министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и ГБУ «Мосавтодор», – ремонт фасадов зданий автовокзалов и автостанций, замена асфальтового покрытия и брусчатки, ремонт и организация мест общего пользования», - добавил собеседник агентства.