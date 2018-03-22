РИАМО - 22 мар. В Московской области за последние сутки произошло более 10 возгораний, к их тушению привлекалось свыше 90 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

«Пожаров – 11. Спасенных – 3. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 98 человек, 28 единиц техники», - говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 10 раз, при этом были спасены 12 человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.

В четверг сжигание порубочных остатков запланировано в 382 местах на территории 17 муниципальных образований Подмосковья.