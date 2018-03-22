РИАМО - 22 мар. Цветочная клумба в виде часов украсит Поклонную гору в столице к 1 мая, для этого задействуют свыше 12 тысяч желтых, красных, белых и синих виол, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Цветы на самой большой в России клумбе в форме часов на Поклонной горе начнут высаживать в конце апреля. В этом году ее украсят более 12 тысяч желтых, красных, белых и синих виол. Механизм часов запустят 1 мая после окончания высадки растений», - говорится в сообщении.

Клумба будет состоять из двух частей – циферблата диаметром 10 метров с двумя стрелками, которые будут отсчитывать часы и минуты, и надписью «Москва» длиной около 20 метров. Название города и цифры сделают из красных виол, а циферблат часов — из белых. Цифры и контур циферблата будут подсвечиваться, а на стрелках появится светоотражающее покрытие. Посетители парка смогут в любое время узнать, который час.

«Стрелки цветочного циферблата всегда показывают точное время. Механизм часов находится в почве, его регулярно проверяют и настраивают, если часы начинают отставать или спешить. В июне клумба изменит дизайн, вместо виол посадят красные, белые и розовые бегонии. В середине октября стрелки часов снимут, а саму клумбу засыплют декоративной щепой разных цветов до следующей весны», - добавляется в сообщении.

В начале лета в парке Победы на аллее Памяти впервые разобьют новый рокарий площадью около 80 квадратных метров. Это декоративная клумба из крупных камней, декоративной гальки, цветов и кустарников, которая будет состоять более чем из 400 различных растений - многолетних цветов (астильбы, барвинки, вероники, герани и морозники), а также кустарников (барбарисы, можжевельники и спиреи). Разбивать цветник будут примерно в конце мая - в начале июня.