РИАМО - 22 мар. Около 600 волонтеров будут работать на футбольном матче Россия – Бразилия на арене «Лужники», болельщикам также помогут сориентироваться информационные объявления, электронные табло, навигационные стелы и указатели, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Около 600 волонтеров помогут зрителям футбольного матча Россия — Бразилия покинуть трибуны Большой спортивной арены «Лужников». Игроки выйдут на поле обновленного столичного стадиона 23 марта», - говорится в сообщении.

Информационные объявления, электронные табло, навигационные стелы и указатели помогут гостям сориентироваться на месте. Болельщиков ожидают заметные организационные изменения.

«Мы работаем над тем, чтобы выход зрителей первого и второго ярусов осуществлялся с минимальной задержкой, что мы делали даже на Кубке конфедераций на стадионе «Спартак». Это не вызывало никаких нареканий со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и не доставило существенных неудобств болельщикам», — сказал руководитель столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев.

Волонтеры начнут работать за 3,5 часа до начала матча Россия — Бразилия – с 15:30 до 22:30. Волонтеры помогут болельщикам сориентироваться и попасть на трибуны, а затем выйти со стадиона.