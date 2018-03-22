РИАМО - 22 мар. В Московском зоопарке тушканчики почувствовали наступление весны и вышли из спячки, вслед за ними ожидается пробуждение медведей, сурков, енотов и других обитателей зоосада, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Зверьки зимовали в специальных холодильниках, где при полной темноте поддерживалась температура плюс три-четыре градуса. В таких приближенных к природным условиям грызуны впадают в глубокий сон и пребывают в нем до наступления весны. На проснувшихся зверьков можно посмотреть в павильоне «Ночной мир», - говорится в сообщении.

Как отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, у каждого животного по-разному происходит процесс выхода из спячки.

«У сурков, которые спят группой, первым выходит из спячки один из самцов. Он вылезает из теплого домика на поверхность, чтобы проверить, наступила ли весна, нет ли опасности и выросла ли трава, которую сурки употребляют в качестве корма. Сейчас наши сурки еще спят, однако в ближайшие несколько недель мы ожидаем их пробуждения», - сказала Акулова.

Зоологи ожидают, что вслед за тушканчиками проснутся медведи, сурки, еноты и енотовидные собаки, бурундуки и сони.

Специальную систему для погружения тушканчиков в зимнюю спячку применяют в Московском зоопарке уже более десяти лет. Длительный сон необходим зверькам для поддержания здоровья и размножения — брачный период у них наступает только после спячки. Сотрудники зоопарка еще до наступления холодов постепенно снижают температуру в помещении, где обитают грызуны, чтобы погрузить их в сон, и дают им вместо кормов жирные семена.

«Когда зверьки достаточно отъедаются и становятся сонными, их заворачивают в поролон, кладут в специальные боксы и помещают в холодильник. В течение зимы тушканчиков регулярно взвешивают и осматривают. Как только их вес уменьшается до летних показателей, зверьков начинают осторожно будить, повышая температуру», - добавляется в сообщении.