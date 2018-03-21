РИАМО - 21 мар. Власти Подмосковья приняли решение направить в Волоколамск бригаду из 12 узких специалистов-медиков после обращения жителей из-за ситуации, связанной с полигоном ТБО «Ядрово», сообщил журналистам в среду губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В среду в доме правительства региона под руководством губернатора прошло совещание по разрешению ситуации в Волоколамском районе Подмосковья.

«Запрос был об обязательной бригаде врачей, учитывая, что люди беспокоятся. Это связано с различными проблемами с сердцем, токсикологией. Нами будет направлена бригада из 12 врачей - узкие специалисты: пульмонологи, дерматологи, все, что связано с этим направлением», - сказал Воробьев.

Он добавил, что бригада врачей будет работать до тех пор, пока не завершится ликвидация ситуации.

Губернатор лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее Воробьев сообщил, что полигон ТБО «Ядрово» будет закрыт со следующей недели в рамках начала активной стадии рекультивации.

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