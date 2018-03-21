РИАМО - 21 мар. Онлайн-табло и передвижная лаборатория по мониторингу состояния воздуха появится в подмосковном Волоколамске, сообщил журналистам в среду губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В среду в доме правительства региона под руководством губернатора прошло совещание по разрешению ситуации в Волоколамском районе Подмосковья.

«Жители попросили в центре города сделать постоянно действующее табло и онлайн-мониторинг всего, что происходит с воздухом. Потому что, если даже будут выбросы, жители хотят знать об этом заранее», - сказал Воробьев.

Он добавил, что также в Волоколамске появится передвижная постоянно действующая лаборатория по мониторингу состояния воздуха.

Губернатор также рассказал, что представители инициативной группы озвучили 19 требований в связи с ситуацией в подмосковном Волоколамске.

«Перечень мероприятий, всего их 19, инициативная группа выдвинула. Инициативная группа в том числе изъявила желание иметь четкий доступ к количеству машин и адресам, откуда приходят машины на полигон. Все это также будет предоставлено», - сказал Воробьев.

Он добавил, что правительство Подмосковья гарантирует открытость и прозрачность.

Одним из требований стала дегазация полигона. Второе требование - возможность общественной экспертизы проекта рекультивации. Третье - ознакомиться с проектом нового полигона. Четвертым требованием стало складирование мусора только с трех районов. Пятое - обьяснить, что будет с фильтратом. Также одним из требований стало обеспечение и показ соблюдений санитарно-защитных зон и проведение анализа того, как менялось содержание воды и почвы в районе.

Инициативная группа также потребовала разрешить круглосуточный доступ своим представителям на полигон с экспертами.

Губернатор лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее Воробьев сообщил, что полигон ТБО «Ядрово» будет закрыт со следующей недели в рамках начала активной стадии рекультивации.

На полигоне «Ядрово» в Волоколамском районе до середины июня зажгут факел для дегазации>>