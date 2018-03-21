РИАМО - 21 мар. Факельную установку для сжигания газа могут зажечь на полигоне «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья до середины июня, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В среду в доме правительства региона под руководством губернатора прошло совещание по разрешению ситуации в Волоколамском районе Подмосковья.

«Голландские специалисты обещают до первой декады июня полностью снять вопросы по выбросу газа. наша задача до середины июня зажечь факел, который позволит ликвидировать этот неприятный запах», - сказал Воробьев.

На совещании присутствовали представители инициативной группы из Волоколамска, вице-губернатор Ильдар Габдрахманов, первый заместитель председателя правительства региона Ольга Забралова, заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков, уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова, председатель совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич, министр экологии региона Александр Коган, министр здравоохранения области Дмитрий Марков, начальник ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин, представители Общественной палаты Московской области, руководство компании по обслуживанию полигона.

Губернатор лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее Воробьев сообщил, что полигон ТБО «Ядрово» будет закрыт со следующей недели в рамках начала активной стадии рекультивации.

Воробьев поручил вдвое сократить объем мусора, который поступает на полигон «Ядрово»>>