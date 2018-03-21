РИАМО - 21 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил вдвое сократить объем мусора, который поступает на полигон «Ядрово» в Волоколамском районе.

В среду в доме правительства региона под руководством губернатора прошло совещание по разрешению ситуации в Волоколамском районе Подмосковья.

«Мы существенно снизим нагрузку на полигон на время рекультивации и дегазации. Нужно сократить количество машин практически в два раза», - сказал Воробьев.

Он отметил, что было 135-140 машин, должно быть 70-80 машин.

Губернатор лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее Воробьев сообщил, что полигон ТБО «Ядрово» будет закрыт со следующей недели в рамках начала активной стадии рекультивации.

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