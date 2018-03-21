РИАМО - 21 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев назначил заместителя председателя правительства региона Александра Чупракова своим спецпредставителем в подмосковном Волоколамске для контроля над ситуацией.

В среду в доме правительства региона под руководством губернатора прошло совещание по разрешению ситуации в Волоколамском районе Подмосковья.

«Перед нами стоит непростая задача - за два месяца провести процедуру дегазации. С завтрашнего дня каждый день в Волоколамске будет открыт кабинет моего спецпредставителя. Заместитель председателя правительства Александр Анатольевич Чупраков с завтрашнего дня будет назначен моим спецпредставителем и будет отвечать за все, что происходит в экологии», - сказал Воробьев в ходе совещания.

Он отметил, что вся администрация будет оказывать ему поддержку.

Губернатор также рассказал, что на момент рекультивации и дегазации полигона будет возможность отправить и детей и взрослых в санатории и дома отдыха, обеспечить размещение в лагерях.

«Такие места подготовлены, это порядка шести комфортабельных санаториев и лагерей», - сказал Воробьев.

Чупраков родился 17 октября 1968 года в Архангельской области. В 1993 голу закончил Санкт-Петербургский государственный университет. С июня 2012 года занимал должность министра имущественных отношений Московской области. В ноябре 2012 года назначен заместителем председателя правительства Московской области.

Губернатор лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее Воробьев сообщил, что полигон ТБО «Ядрово» будет закрыт со следующей недели в рамках начала активной стадии рекультивации.

Ранее министр здравоохранения региона Дмитрий Марков рассказал, что в больницу в Волоколамске обратились 57 детей с жалобами на тошноту и недомогание. Они были осмотрены, из них один госпитализирован по поводу ранее сопутствующего заболевания, и еще четыре человека по просьбам родителей находятся на дополнительном медобследовании. Остальные дети отпущены.

Полигон ТБО «Ядрово» в Волоколамском районе закроют со следующей недели>>