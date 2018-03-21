РИАМО - 21 мар. Сотрудники МЧС завершили обследование здания на Трубной улице в Москве, которое частично обрушилось, в результате происшествия никто не пострадал, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

Вечером в среду произошло частичное обрушение части фасада и части кровли на общей площади около 80 квадратных метров в 3-х этажном выселенном, ветхом здании по адресу: улица Трубная, дом 31.

«Пожарно-спасательными подразделениями было проведено обследование здания и поиск возможных пострадавших, с привлечением кинологической службы. Работы завершены. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Как ранее сообщил представитель пресс-службы префектуры Центрального административного округа столицы, здание 1896 года постройки, 3-х этажное, общая площадь 436 квадратных метров.