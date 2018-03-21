- Фото
- Кадры с места обрушения здания на Трубной улице в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
Фасад и кровля частично обрушились в административном здании на Трубной улице в столице.
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: обрушение здания на Трубной улице в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: обрушение здания на Трубной улице в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: обрушение здания на Трубной улице в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: обрушение здания на Трубной улице в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: обрушение здания на Трубной улице в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: обрушение здания на Трубной улице в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: обрушение здания на Трубной улице в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: обрушение здания на Трубной улице в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: обрушение здания на Трубной улице в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: обрушение здания на Трубной улице в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: обрушение здания на Трубной улице в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: обрушение здания на Трубной улице в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: обрушение здания на Трубной улице в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: обрушение здания на Трубной улице в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: обрушение здания на Трубной улице в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: обрушение здания на Трубной улице в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: обрушение здания на Трубной улице в Москве
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