РИАМО - 21 мар. Специалисты ГУ МЧС России по столице и префектуры Центрального административного округа Москвы проводят проверку по факту обрушения части здания в центре города, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы префектуры.

Он уточнил, что вечером в среду произошло обрушение части отселенного здания, находящегося на реконструкции на Трубной улице. Площадь обрушения составила 80 квадратных метров. Пострадавших в результате происшествия нет.

«На данный момент проводятся охранные мероприятия и проводится проверка по факту случившегося. Проверку проводит префектура и МЧС», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что здание конца XIX века постройки.

«Здание 1896 года постройки, 3-х этажное, общая площадь 436 квадратных метров», - добавил собеседник агентства.