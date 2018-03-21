РИАМО - 21 мар. Кратковременная остановка в движении поездов произошла веером в среду на Замоскворецкой линии Московского метрополитена, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

«После кратковременной остановки полностью восстановлено и введено в график движение на Замоскворецкой линии. В настоящее время движение по всем линиям московского метро идет по графику», - сообщается в аккаунте.

Утром в среду произошел еще один сбой в метро - поезда следовали с увеличенными интервалами на участке Арбатско-Покровской линии от станции «Киевская» до «Славянского бульвара».