РИАМО - 21 мар. Рядом с домом на Трубной улице в столице, у которого обрушились фасад и кровля, работает эвакуатор, он убирает машины, которые мешают работе экстренных служб, передает корреспондент РИАМО.

В среду вечером в оперативную дежурную службу центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о частичном обрушении кровли в реконструируемом здании по адресу: улица Трубная, дом 31.

На месте ЧП работают МЧС, полиция, территория оцеплена. Рядом со зданием собрались зеваки.

Машины, которые припаркованы рядом с обрушившимся строением, эвакуируют, чтобы они не загораживали проезд спецтехнике и не мешали работе экстренных служб.

Здание, у которого частично обрушились фасад и кровля, находится на реконструкции.

Ранее представитель пресс-службы департамента здравоохранения столицы сообщил, что в результате обрушения здания никто не пострадал.