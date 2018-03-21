РИАМО - 21 мар. Пострадавших в результате обрушения фасада и кровли административного здания в центре Москвы нет, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы департамента здравоохранения столицы.

В среду вечером в оперативную дежурную службу центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о частичном обрушении кровли в реконструируемом здании по адресу: улица Трубная, дом 31.

«На данный момент пострадавших нет», - сказал собеседник агентства.

Ранее в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы сообщалось, что в районе ЧП перекрыли движение.

Первые кадры рухнувшего дома в центре Москвы>>