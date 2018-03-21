РИАМО - 21 мар. Автомобилистов столицы предупредили о том, что в районе дома на Трубной улице, у которого обрушились фасад и кровля, перекрыто движение, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы.

В среду вечером в оперативную дежурную службу центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о частичном обрушении кровли в реконструируемом здании по адресу: улица Трубная, дом 31.

«На Трубной улице произошло обрушение здания. На месте работают оперативные службы. Движение на данном участке перекрыто. Объехать можно по Цветному бульвару», — говорится в сообщении.

Ранее сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве сообщил, что обрушившееся здание было пустующим.

Первые кадры рухнувшего дома в центре Москвы>>